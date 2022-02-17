Как приготовить идеальное картофельное пюре: инструкция

Чтобы приготовить вкусное картофельное пюре, не нужны никакие секретные ингредиенты. Достаточно соблюдать всего несколько довольно простых правил. Инструкцией приготовления идеального картофельного пюре делится "Рамблер".

Выбираем картофель

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Разумеется, можно взять любые клубни, но лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Чем больше его будет в овоще, тем ровнее и гуще получится в итоге пюре. Также следует подобрать клубни примерно одного размера, чтобы они проварились равномерно. Если "калибр" у картофелин разный, можно просто нарезать их на одинаковые кусочки.

Правильно варим картофель для пюре

Чистить клубни перед приготовлением не обязательно, достаточно лишь тщательно их промыть. Воду для картофеля следует довести до кипения и посолить, чтобы овощ впитывал в себя соль постепенно. Клубни выложить в кипящую подсоленную воду и варить около 20 минут. После этого жидкость слить, а картофель очистить от кожуры.

Важно! Переваривать картофель не стоит, иначе пюре может получиться слишком водянистым.

Измельчаем

Прямо в кастрюле клубни следует размять специальной толкушкой. От идеи использовать блендер, чтобы взбить пюре, откажитесь сразу и навсегда: консистенция картофеля разрушится и пюре будет напоминать клейстер.

Добавляем остальные ингредиенты

Сначала в подготовленный картофель надо добавить сливочное масло, немного подогреть и хорошо перемешать ингредиенты. И лишь после этого влить подогретое молоко, перемешивая пюре венчиком. И масло, и молоко должны быть высокой жирности.

Важно! Для приготовления картофельного пюре никогда не используется холодное молоко! А также не меняется последовательность добавления продуктов: вкус картофельному пюре придает именно сливочное масло, а молоко лишь регулирует густоту блюда.

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