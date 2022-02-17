От каких продуктов может быть передозировка: чек-лист

Некоторые, казалось бы, совершенно безобидные продукты, если превысить норму и употребления, могут нанести непоправимый вред здоровью. "Рамблер" составил чек-лист опасных продуктов.

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Тунец

Эту рыбу есть в неограниченных количествах опасно из-за содержания в некоторых его видах большого количества ртути. Безопасная норма употребления тунца для человека весом, например, около 70 килограммов — не более 180 граммов раз в 10 дней. Кроме того, эта рыба требует соблюдения определенных условий хранения. Тунец следует хранить при температуре не выше 15°C, нарушение этого условия может привести к опасным заболеваниям — сальмонеллезу и отравлению гистамином.

Соевый соус

Вряд ли кому-то придет в голову единовременно выпить или съесть с каким-то блюдом около литра соевого соуса. Но знать о том, что может произойти в этой ситуации, лишним не будет. Переизбыток этого продукта может нарушить обмен натрия в организме (вызвать гипернатриемию), что в свою очередь может привести к внутримозговому кровоизлиянию.

Конфеты из лакрицы

Лакомство это, конечно, на любителя, но тем, кому нравится вкус лакрицы, не стоит бесконтрольно жевать сделанные из нее конфетки. Лакрица содержит глицирризин, который приводит к снижению уровня калия в организме. Вследствие этого может подняться кровяное давление и возникнуть сердечная недостаточность. Проблемы с сердцем могут случиться, если употреблять всего 60 граммов лакрицы ежедневно в течение 10-14 дней.

Красная икра

Есть ложками красную икру, даже если у вас есть такая возможность, не стоит. Производители, как правило, добавляют в нее уротропин (вещество, благодаря которому продукт не так быстро портится), который наносит вред организму, особенно, если превысить норму продукта. Помните, красная икра полезна, но есть ее стоит без фанатизма.

Мускатный орех