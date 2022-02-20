Перечислены вызывающие рак «здоровые» продукты

Врач-диетолог в Gut Health Clinic Джози Портер рассказала, что развивающийся из-за неправильного питания рак поражает человеческие органы, связанные с пищеварительным трактом. Она назвала продукты, которые на первый взгляд не кажутся опасными, однако могут вызывать смертельное заболевание. Об этом сообщает «Медик Форум».

Специалист отметила, что как ферментированные продукты, так и напитки, в число которых входят тофу, вино и сыр, производятся путем контролируемого микробного роста. Их рекламируют как более полезные для здоровья, однако те ингредиенты, которые могут использоваться во время ферментации, способны увеличить возможность возникновения рака желудка. Таким образом, риск возрастает на девять процентов за каждые 20 граммов консервированных в соли овощей, употребляемых каждый день.

«Соль или некоторые химические вещества, содержащиеся в тофу и пастах из соевых бобов, которые увеличиваются в результате ферментации, могут играть важную роль в канцерогенезе рака желудка»,

— заявила медик.

Диетолог подчеркнула, что если употреблять ферментированные продукты в умеренном количестве, это окажется полезным для организма за счет иных питательных веществ внутри них, например кальций и пробиотики, содержащиеся в кефире.