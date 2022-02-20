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2 часа назад

Видео: как приготовить тирамису из простых продуктов и сразить гостей

Катерина Саломе

Тирамису — очень воздушный, нежный итальянский десерт. Полакомиться им можно не только в ресторане, но и дома, используя незамысловатые продукты. Он станет отличным завершением любого вечера и сразит гостей на любом застолье.

Блогерша @agentgaeva рассказала, как приготовить тирамису из подручных продуктов. Соответствующим роликом она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

Ингредиенты:
  • печенье,
  • какао,
  • сыр творожный,
  • сахарная пудра,
  • молоко,
  • кофе.

Сначала нужно приготовить крем, после чего можно приступать к сборке десерта. На создание тирамису по этому рецепту уйдет не более 20 минут.

Смотрите также видео о том, как приготовить настоящий плов.

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