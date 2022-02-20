Тирамису — очень воздушный, нежный итальянский десерт. Полакомиться им можно не только в ресторане, но и дома, используя незамысловатые продукты. Он станет отличным завершением любого вечера и сразит гостей на любом застолье.

Блогерша @agentgaeva рассказала, как приготовить тирамису из подручных продуктов. Соответствующим роликом она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

печенье,

какао,

сыр творожный,

сахарная пудра,

молоко,

кофе. Ингредиенты:

Сначала нужно приготовить крем, после чего можно приступать к сборке десерта. На создание тирамису по этому рецепту уйдет не более 20 минут.