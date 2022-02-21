Названо необходимое для продления жизни количество чашек кофе

Сообщается, что специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент. Исследователи также связали употребление этого объема кофе с улучшением показателей здоровья, но напомнили, что это касается свежего молотого кофе, а не растворимого.