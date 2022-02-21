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42 минуты назад

Названо необходимое для продления жизни количество чашек кофе

Lenta.ru

Ученые выяснили, какое количество кофе ежедневно необходимо для того, чтобы продлить жизнь, пишет The Sun.

Названо необходимое для продления жизни количество чашек кофе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент. Исследователи также связали употребление этого объема кофе с улучшением показателей здоровья, но напомнили, что это касается свежего молотого кофе, а не растворимого.

Ранее диетологи назвали 10 продуктов, которые способны продлить молодость организма и позволят чувствовать себя бодрее. Так, в список попали картофель, неспелые бананы, артишоки и гранат, поскольку он содержит большое количество витамина С, способствующего выработке коллагена, а также множество антиоксидантов, включая флавоноиды и антоцианы. Эти питательные вещества помогают защитить клетки организма от стресса.

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