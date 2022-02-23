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2 часа назад

Названы продукты для здоровья сердца

Lenta.ruиещё 3

Употребление некоторых продуктов может предотвратить или снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, заявили диетологи, пишет Eat This, Not That!.

Названы продукты для здоровья сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи рекомендовали выбирать в меню много фруктов и овощей, уделяя особое внимание зелени. При этом лучше не выжимать сок, а есть их целыми, либо в салате. «Персик — один из самых богатых питательными веществами продуктов для сердечно-сосудистой системы», — назвали они один из фруктов. Кроме того, в рацион нужно включать цельнозерновые макароны и хлеб. Они помогут снизить риск инсульта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца.

«Фасоль, чечевица, нут полезны, потому что богаты клетчаткой, белком и представляют собой здоровую альтернативу белкам животного происхождения», — напомнили медики. Лучше отдавать предпочтение жирной рыбе и морепродуктам. «Рыба полезна, в основном, из-за содержания омеги-3 и потому, что служит здоровой заменой красного мяса»,

— отметили эксперты.

По их словам, нельзя пренебрегать молочными продуктами — необходимо есть нежирные или обезжиренные йогурты. Кроме того, диетологи рекомендовали готовить чаще курицу, заправлять салаты оливковым маслом. «Одна из основных целей диеты, полезной для сердца, — ограничить количество трансжиров и насыщенных жиров, заменить их ненасыщенными. Надо потреблять больше жидких растительных масел (таких как оливковое, подсолнечное и льняное), меньше животных жиров и тропических растительных масел (кокосовое и пальмовое)», — добавили ученые.

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