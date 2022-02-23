Названы продукты для здоровья сердца

Врачи рекомендовали выбирать в меню много фруктов и овощей, уделяя особое внимание зелени. При этом лучше не выжимать сок, а есть их целыми, либо в салате. «Персик — один из самых богатых питательными веществами продуктов для сердечно-сосудистой системы», — назвали они один из фруктов. Кроме того, в рацион нужно включать цельнозерновые макароны и хлеб. Они помогут снизить риск инсульта, метаболического синдрома и ишемической болезни сердца.