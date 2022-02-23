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3 часа назад

Названы способные предотвратить диабет продукты

Lenta.ruиещё 1

Семейный врач, специализирующийся на диетологии и медицине образа жизни, Алона Пульде назвала продукты, которые способны не только остановить, но и обратить вспять начавшийся диабет второго типа. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы способные предотвратить диабет продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что развитие данного заболевания в большинстве случаев происходит в связи с нездоровым питанием и образом жизни человека. Правильно подобрав рацион можно избежать проблем из-за повышения уровня сахара в крови, а вместе с комплексом других мер предотвратить диабет, рассказала она.

Прежде всего медик посоветовала есть фрукты. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, фитохимическими веществами, а также клетчаткой, которая помогает замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара. Вместе с ними необходимо употреблять овощи, что, по словам эксперта, станет «очень выигрышной комбинацией». Цельнозерновые продукты помогут замедлить выделение сахара в кровь и дольше испытывать насыщение.

Также следует пополнить свой рацион бобовыми. В них имеется большое количество клетчатки и белка, кроме того у них низкий гликемический индекс. Наконец, орехи и семена являются крайне полезными для диабетиков. Они содержат большое количество белка, клетчатки и полезных жиров, которые будут долго усваиваться организмом, благодаря чему не будет происходить резкого скачка сахара в крови. Более того, орехи помогут укрепить здоровье сердца, подытожила Пульде.

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