Что будет если есть рис каждый день

Некоторым не стоит злоупотреблять этим гарниром, предупреждает Елена Доронкина.

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Рис — один из самых популярных и полезных гарниров. Его история началась около 10 тысяч лет назад в Азии, но сегодня он производится во многих европейских странах и, конечно, в России. Среди популярных сортов выделяют белый, бурый, жасмин, басмати и чёрный.

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Чем полезен рис и что будет, если есть его каждый день?

Рис содержит важные для организма вещества: железо, цинк, калий, фосфор, йод и др. Он не вызывает аллергии, так как не содержит глютен. Те, кто сидит на диете, часто выбирают именно рис в качестве гарнира — он считается диетическим и содержит сложные углеводы. На каждые 100 г крупы приходится в среднем 360 ккал.

Этот продукт способен продлить молодость, так как содержит большое количество антиоксидантов. Тем, кто регулярно посещает спортзал, он также будет полезен из-за фолиевой кислоты и минералов, восстанавливающих мышцы после тренировки. Женщинам рис рекомендуется отдельно как омолаживающий продукт, оказывающий антиоксидантное воздействие. Он надолго даёт ощущение сытости, поэтому также будет полезен для фигуры. Мужчинам рис рекомендуют для восстановления сил. Также он будет полезен для щитовидной железы и повышения тестостерона. Из ценных для здоровья свойств риса можно выделить:

Когда не стоит есть рис?

Безусловно, как и у любого другого продукта, у риса есть противопоказания. Во-первых, злоупотреблять им нельзя тем, у кого есть проблемы с уровнем сахара в крови. Углеводы в составе риса способны вызвать колебание этого показателя.

Во-вторых, в больших количествах это блюдо может спровоцировать проблемы с кишечником и запоры.

Чем отличаются разные виды риса?

Белый

Такой рис содержит меньше полезных веществ, чем бурый, так как подвергается пищевой обработке. Тем не менее он положительно влияет на мозг, сердце и сосуды. Но усердствовать с белым рисом не стоит, чтобы не вызвать скачок сахара в крови.

Бурый

Этот сорт обработке не подлежит, поэтому все полезные вещества в нём сохраняются. Он укрепляет сердце и оказывает успокоительное воздействие. Также нормализует уровень холестерина в крови, очищает организм от шлаков и стабилизирует давление.

Но если есть слишком много бурого риса, это может привести к проблемам с кишечником и почками. Лучше ограничиться тремя порциями в неделю.

Чёрный

Считается самым дорогим из всех видов рис и самым низкокалорийным. В 100 г содержится около 110 ккал. Безусловно, у него есть и другие полезные свойства. Например, он содержит фолиевую кислоту и аминокислоты, витамины А, Е, К и РР. Благотворно влияет на нервную систему, замедляет процессы старения, укрепляет сосуды и мышцы сердца.

Однако тем, у кого диагностирован диабет, бурый рис не рекомендуют.

Басмати

Особенно полезен будет беременным женщинам, так как содержит достаточное количество фолиевой кислоты. Также очищает желудочно-кишечный тракт, нормализует уровень холестерина в крови и укрепляет работу сердца.

Жасмин

Идеально подойдёт для диетического питания. Содержит йод, железо, кальций, калий и др. Чтобы рис не утратил полезных свойств, не стоит добавлять в него соль. Также не советую есть его каждый день — это может спровоцировать развитие сахарного диабета.

В среднем, рис варится 30-40 минут в зависимости от вида. Как правило, на упаковке указано точное время для каждого сорта. Чтобы блюдо получилось вкусным и рассыпчатым, нужно обязательно промыть его холодной водой 5-10 раз — до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. После этого рис нужно добавить в кипяток и сразу же перемешать. Когда он снова закипит, нужно уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить до готовности.