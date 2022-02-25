Что будет если есть рис каждый день

Некоторым не стоит злоупотреблять этим гарниром, предупреждает Елена Доронкина.
Рис — один из самых популярных и полезных гарниров. Его история началась около 10 тысяч лет назад в Азии, но сегодня он производится во многих европейских странах и, конечно, в России. Среди популярных сортов выделяют белый, бурый, жасмин, басмати и чёрный.
Рис содержит важные для организма вещества: железо, цинк, калий, фосфор, йод и др. Он не вызывает аллергии, так как не содержит глютен. Те, кто сидит на диете, часто выбирают именно рис в качестве гарнира — он считается диетическим и содержит сложные углеводы. На каждые 100 г крупы приходится в среднем 360 ккал.
Безусловно, как и у любого другого продукта, у риса есть противопоказания. Во-первых, злоупотреблять им нельзя тем, у кого есть проблемы с уровнем сахара в крови. Углеводы в составе риса способны вызвать колебание этого показателя.
Во-вторых, в больших количествах это блюдо может спровоцировать проблемы с кишечником и запоры.
Такой рис содержит меньше полезных веществ, чем бурый, так как подвергается пищевой обработке. Тем не менее он положительно влияет на мозг, сердце и сосуды. Но усердствовать с белым рисом не стоит, чтобы не вызвать скачок сахара в крови.
Этот сорт обработке не подлежит, поэтому все полезные вещества в нём сохраняются. Он укрепляет сердце и оказывает успокоительное воздействие. Также нормализует уровень холестерина в крови, очищает организм от шлаков и стабилизирует давление.
Но если есть слишком много бурого риса, это может привести к проблемам с кишечником и почками. Лучше ограничиться тремя порциями в неделю.
Считается самым дорогим из всех видов рис и самым низкокалорийным. В 100 г содержится около 110 ккал. Безусловно, у него есть и другие полезные свойства. Например, он содержит фолиевую кислоту и аминокислоты, витамины А, Е, К и РР. Благотворно влияет на нервную систему, замедляет процессы старения, укрепляет сосуды и мышцы сердца.
Однако тем, у кого диагностирован диабет, бурый рис не рекомендуют.
Особенно полезен будет беременным женщинам, так как содержит достаточное количество фолиевой кислоты. Также очищает желудочно-кишечный тракт, нормализует уровень холестерина в крови и укрепляет работу сердца.
Идеально подойдёт для диетического питания. Содержит йод, железо, кальций, калий и др. Чтобы рис не утратил полезных свойств, не стоит добавлять в него соль. Также не советую есть его каждый день — это может спровоцировать развитие сахарного диабета.
В среднем, рис варится 30-40 минут в зависимости от вида. Как правило, на упаковке указано точное время для каждого сорта. Чтобы блюдо получилось вкусным и рассыпчатым, нужно обязательно промыть его холодной водой 5-10 раз — до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. После этого рис нужно добавить в кипяток и сразу же перемешать. Когда он снова закипит, нужно уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить до готовности.