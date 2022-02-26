Врачи призвали отказаться от сахара и сохранить жизнь

Врачи рассказали, как отказ от сахара на месяц может изменить жизнь, пишет Eat This, Not That!. По словам ученых, больше всего хлопот приносит добавленный сахар, поступающий из напитков, закусок и десертов.
Ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения из рациона продуктов с добавленным сахаром. Это помогло снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита, перечислили эксперты плюсы.
Как уточнила диетолог Эллисон Таллман, это также снижает риск развития некоторых видов рака. Такие добавки сделают блюдо вкуснее, но частое их употребление приведет к диабету или жировой болезни печени.
«Отказ от сахара в течение месяца может быть полезен для здоровья пищеварительной системы», — уточнила врач и призвала провериться. «Люди регулярно пьют газированные напитки с сахаром, подвергаются большему риску кариеса», — добавила Таллман.
Более высокое потребление сахара связано с депрессией. Поэтому снижение количества съеденного сахара способно улучшить настроение.
До этого мы рассказывали про первые симптомы сахарного диабета.