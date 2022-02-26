Диетологи рассказали, как есть блины на Масленицу

Диетологи дали советы по употреблению блинов на Масленицу. Специалист по лечению лишнего веса Майра Рау посоветовала сократить порции блинов, а еще лучше съесть салат перед. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рекомендую до употребления блинов съесть фрукт, овощи или овощной суп, тогда ваш желудок просигнализирует вам вовремя о том, что блинов уже достаточно», — указала эксперт.

Диетолог Маргарита Королева порекомендовала сделать блины перекусом и не заменять ими основной прием пищи. Наполнять блины лучше рыбой, овощами или ягодами.

В 2022 году Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта.