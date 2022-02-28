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6 часов назад

Лайфхак: шеф-повар раскрыла секрет идеального пюре

Диана Товсепова

Говорят, картофель любят все. Есть сотни вариантов приготовления картошки и один из самых популярных — пюре. О секретах идеального пюре, в материале "Рамблера".

Лайфхак: шеф-повар раскрыла секрет идеального пюре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Казалось бы, процесс приготовления пюре не должен вызывать вопросов — варишь картофель и тщательно его разминаешь. Но профессионалы считают иначе.

В частности, британский шеф-повар Поппи О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", рассказала, что для идеального пюре первым делом следует не класть в кастрюлю целый картофель, а нарезать его ровными кружками.

При этом, по словам шеф-повара, картофель следует класть не в кипящую, а в холодную воду, добавляя нужное количество соли.

Следующий важный совет – добавить в пюре молоко или сливки. Такое решение придаст блюду бархатистую структуру. Кроме того, шеф объяснила, что важно перед добавлением разогреть сливки. Так пюре будет лучше смешиваться.

Есть секрет даже в том, как добавлять масло в пюре. О’Тул считает, что масло следует протереть через сито.

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