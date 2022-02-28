Диетолог рассказала об опасности чрезмерного поедания блинов

Из-за неконтролируемого употребления блинов с маслом может случиться воспаление поджелудочной железы и желчного пузыря. Об этом URA.RU заявила гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
"Если есть только блины с большим количеством красной рыбы, могут пойти запоры, начаться проблемы с поджелудочной железой, а если еще смазывать маслом в промежутке, это провоцирует панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и холецистит (воспаление желчного пузыря), особенно у людей, у которых уже есть камни. Может даже произойти обострение некалькулезного холецистита и развитие калькулезного панкреатита. Это два органа самые чувствительные при масленице",
- отметила врач.
Как считает Дианова, лучшая начинка для блинов - белковая или с клетчаткой.
"Подходит красная рыба, творог, сыр, любой вид фарша, урбеч. Вторая половина порции должна быть клетчаткой, и тогда это не будет вредить. К рыбе, мясу и птице подходят овощи, а к сыру, творогу и урбечу — фрукты".
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