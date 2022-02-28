Диетолог рассказала об опасности чрезмерного поедания блинов

"Если есть только блины с большим количеством красной рыбы, могут пойти запоры, начаться проблемы с поджелудочной железой, а если еще смазывать маслом в промежутке, это провоцирует панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и холецистит (воспаление желчного пузыря), особенно у людей, у которых уже есть камни. Может даже произойти обострение некалькулезного холецистита и развитие калькулезного панкреатита. Это два органа самые чувствительные при масленице",