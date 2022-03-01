Как приготовить блины, которые не вредят фигуре

Масленицу ежегодно встречают для того, чтобы проводить зиму и ускорить наступление весны. Главным блюдом этого праздника являются блины. Они символизируют Солнце, плодородие и тепло. На протяжении масленичной недели наши предки питались блинами, но употребляли их без мясных продуктов, так как в православии начинается сырная седмица — неделя подготовки к Великому посту, когда запрещено употреблять мясо, но можно рыбу и молочные продукты. Исключительно блинами питаться не стоит, это может навредить не только здоровью, но и фигуре. Однако если вы планируете широко праздновать масленицу, существуют рецепты блинов, которые не повредят фигуре. О них — в материале “Рамблера”.

С белком и без сахара

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Эти блины подойдут тем, кто хоть как-то хочет урезать калории в своем рационе и пытается употреблять больше белков. Однако, если за БЖУ вы не следите, можно вместо белков яиц добавлять целые яйца.

Ингредиенты:

Овсяная мука - 200 граммов

Газированная вода (несоленая) - 600 миллилитров

Яйца (или белки) - 2 штуки

Соль - щепотка

Кокосовое масло - 1 столовая ложка

Приготовление:

Подогрейте минеральную воду и смешайте ее с мукой, а затем дайте настояться. В случае, если вы используете пшеничную муку, тесто стоять не должно. Во всех остальных случаях оставьте его на 20 минут. В отдельной миске взбейте яйцо/белки с солью, а затем влейте полученную массу в тесто, еще раз тщательно взбейте. Смажьте сковороду кокосовым маслом и жарьте блины. После того, как будете класть их на тарелку, накрывайте полотенцем. Дело в том, что блины, сделанные на белках, очень быстро сохнут.

С манной крупой

Манная крупа гораздо полезнее пшеничной муки. С ней блины будут легкими и воздушными, а также менее калорийными. Можно также использовать растительное молоко, если вы хотите снизить жирность блинов.

Ингредиенты:

Манная крупа - 600 граммов

Молоко - 900 миллилитров

Дрожжи - 15 граммов

Сахар - 2 столовые ложки

Яйца - 4 штуки

Соль - 1 чайная ложка

Растительное масло - 1 столовая ложка

Приготовление:

Нагрейте молоко до комнатной температуры. Добавьте в него манную крупу, сахар, соль и дрожжи, тщательно перемешайте. Накройте посуду крышкой и дайте настояться час-два. После того, как тесто настоялось, добавляйте туда яйца. Размешайте еще раз. Тесто должно быть жидким. Если оно получилось более густой консистенции, можно разбавить его теплым молоком. Выпекать блины нужно на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.

С творогом

Творог — один из главных источников белка, поэтому с ним блины будут действительно полезными. Однако этот рецепт не подойдет тем, кто любит тонкие блины. С творогом они получаются плотнее.

Ингредиенты:

Измельченные овсяные хлопья - 400 граммов

Творог - 200 граммов

Сухое молоко - 100 граммов

Яйца - 6 штук

Вода - 1 литр

Сахар - по вкусу

Приготовление: