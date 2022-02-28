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6 часов назад

5 продуктов, появившихся случайно

Мира Маркина

Некоторые известные и любимые во всем мире продукты могли вовсе никогда не появиться. А появлением своим обязаны чистой случайности. О некоторых таких блюдах-"сюрпризах" читайте в материале "Рамблера".

5 продуктов, появившихся случайно
Фото: DepositphotosDepositphotos

Чипсы создали в знак протеста

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В 1853 году шеф-повара Джорджа Крама возмутила претензия одного из посетителей ресторана. Гость вернул на кухню жареную картошку, заявив, что ломтики слишком толстые, плохо прожарены и недосолены. В отместку Крам нарезал клубни максимально тонко, сильно обжарил, сильно посолил каждый кусок и отправил придирчивому клиенту. На удивление, тому хрустящие соленые ломтики картофеля очень понравились и он рассказал о них знакомым. Вскоре слух о новой подаче жареной картошки распространился, посетители ресторана все чаще заказывали именно это блюдо. Крам на волне растущего спроса открыл собственный ресторан, где и стал готовить первые чипсы.

Кофе нашли козы

Согласно легенде, несколько веков назад пастух из Эфиопии однажды заметил, что его козы странно себя ведут. Животные были очень возбуждены и энергичны. Пастух заметил, что такое поведение характерно для коз, которые паслись под определенными деревьями и ели их листья и бобы. Мужчина попробовал необычные плоды и вскоре почувствовал прилив энергии. Позже из этих бобов стали готовить вкусный и тонизирующий напиток.

Сыр появился в пустыне

Любимый всеми молочный продукт появился на свет благодаря обычному арабскому торговцу. Он пересекал пустыню, взяв с собой в путешествие козье молоко в мешочке из овечьего желудка. Солнечные лучи и выделяемые желудком ферменты заставили молоко забродить, а через некоторое время превратиться в известный сегодня во всем мире сыр.

Случайные вафельные рожки

Популярный холодный десерт обычно подавались в тарелочках. Но в 1904 году на Всемирной ярмарке в Сент-Луисе спрос на мороженое был столь высоким, что у продавца посуда для подачи закончилась. А желающих отведать лакомство все прибывало. Продавец мороженого уже хотел было закрывать свой ларек, но на помощь ему пришел сосед, продававший рядом хрустящее вафельное печенье. Он свернул тонкий вафельный кружок в конус и отдал мороженщику. Тот положил лакомство в импровизированную “тару” и отдал покупателю. Хрустящие рожки понравились клиентам больше, чем обычные миски. А продавец вафельного печенья, отметив такой спрос, вскоре основал собственную компанию по производству хрустящих рожков.

Пиво вместо хлеба

Более 3000 лет назад в Месопотамии появился первый “предок” пива. На хранящихся для приготовления хлеба зернах постоянно появлялась влага, которая способствовала брожению. Жители долгое время пытались найти способ ее побороть. Но результат оказался неожиданным: вместо хлеба в итоге из забродивших зерен решили приготовить напиток. И до сих пор он пользуется большой популярностью во всем мире.

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