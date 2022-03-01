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6 часов назад

Диетологи назвали десять помогающих быстрее уснуть продуктов

Lenta.ruиещё 4

Диетологи назвали десять продуктов, которые помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна. Об этом сообщает Fox News.

Названы десять помогающих быстрее уснуть продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог Бринн Макдауэлл предложила добавить в рацион миндаль.

«Миндаль — источник гормона мелатонина, который регулирует биологические часы человека и сигнализирует, когда пора готовиться ко сну. Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых мелатонином, может способствовать улучшению циклов сна вашего организма»,

— отметила она.

Диетолог Кейли МакМорди добавил, что грецкие орехи также полезны, поскольку они — источник мелатонина, серотонина и магния.

Диетолог Аманда К. Миллер отметила, что бананы содержат углеводы, триптофан и мелатонин и тоже способствуют быстрому засыпанию. Кроме того, в список успокаивающих продуктов вошли лавандовый и ромашковый чаи, которые помогают расслабиться и снизить тревогу.

Специалисты также рекомендовали обратить внимание на вишневый сок, овсяные хлопья, лосось, яйца, авокадо и киви.

Еда,
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