Рецепты блинов для тех, кто хочет сэкономить

Масленица — праздник славянских народов, который характеризуется встречей весны и проводами зимы. Главным символом этой недели являются блины. Согласно мнению этнологов, это блюдо напоминает солнце по своей форме, поэтому стало популярно как масленичная еда. блины употребляют с самыми разнообразными начинками, исключая мясные — дело в том, что во время Масленицы запрещено употреблять в пищу мясные продукты из-за подготовки к Великому посту. Блины нужно есть на протяжении недели, а еще приглашать себе гостей: друзей и родственников. Масленицу нельзя назвать экономным праздником, но есть способы сэкономить на блинах. В материале “Рамблера” — рецепты блинов для больших семей или для тех, кто хочет сэкономить.

Фото: Рамблер Рамблер

Блины 3-2-1

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Этот рецепт называется так из-за количества ингредиентов, которые в него входят. Его очень легко запомнить, не менее легко воспроизвести. Эти блины всегда получаются, и в большом количестве. Продуктов вы потратите не так много, и при этом накормите всю свою семью.

Ингредиенты:

Яйца - 3 штуки

Молоко - 2 стакана

Мука - 1 стакан

Сахар - 2 чайные ложки

Подсолнечное масло - 6 столовых ложек

Приготовление:

В миске смешайте яйца и сахар, добавьте щепотку соли. Еще раз взбейте. влейте молоко и тщательно все перемешайте. После этого постепенно засыпайте муку. После каждой ложки тщательно перемешивайте. В конце еще раз взбейте так, чтобы не было комочков. Добавьте в тесто 6 ложек подсолнечного масла и перемешайте еще раз. Оставшееся масло влейте в сковороду и разогрейте. Больше масло вливать не нужно — оно есть в блинах. Выпекать каждый блин нужно по несколько секунд с каждой стороны. Помните, что со временем сковорода раскаляется и блины выпекаются быстрее.

Блины на кислом молоке

Этот рецепт спасает в том случае, если у вас есть кислое молоко, и вы не хотите, чтобы оно пропадало. Если выливать кислое молоко жалко, то можно сделать блины с ним по очень простому рецепту, который почти не отклоняется от классического.

Ингредиенты:

Яйца - 2 штуки

Сахар - 4 столовые ложки

Кислое молоко - 1 стакан

Вода - 1 стакан

Мука - 2 стакана

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Подсолнечное масло - 2 столовых ложки

Приготовление:

в одной миске смешайте яйца, сахар и разрыхлитель до тех пор, пока яйца не станут пениться. После этого вливайте кислое молоко. если оно сбилось комочками, нужно их предварительно разбить венчиком. Добавьте воду и еще раз размешайте. После этого можно добавлять муку. Стоит всыпать ее в полученную массу постепенно и перемешивать, чтобы не оставалось комочков. В конце добавьте в смесь ванильный сахар, если вы планируете делать сладкие блины. В тесто добавьте растительное масло. Готовить на разогретой сковороде, как и обычные блины.

На молоке и воде

Из данного рецепта исключили самый дорогой продукт для блинов, яйца. Если вы думали, что без яиц блины приготовить невозможно, спешим к вам с опровергающими это суждение новостями. Блины из яиц приготовить можно.

Ингредиенты:

Молоко - 2 стакана

Вода - 2 стакана

Мука - 3 стакана

Подсолнечное масло - 3 столовые ложки

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - 1 чайная ложка

Приготовление: