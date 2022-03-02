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2 часа назад

Чем заменить оливковое масло, авокадо и рукколу

Стелла Шмель

Следовать оригинальному рецепту не всегда просто, ведь под рукой может оказаться необходимого продукта. В материале "Рамблера" рассказываем, чем заменить оливковое масло, авокадо и рукколу.

Чем заменить оливковое масло, авокадо и рукколу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оливковое масло

Если речь идет об оригинальном блюде итальянской кухни или же каком-то народном рецепте, то лучше не использовать замен. Но в случае с приготовлением остальных блюд можно использовать следующие варианты.

Наиболее близким по вкусу и своим свойствам будет замена на подсолнечное масло. Именно этот вариант использует большинство домохозяек.

Но если подсолнечного масла нет, подойдет маргарин. Считается, что два грамма маргарина заменяют одну столовую ложку оливкового масла.

Перед использованием в холодных блюдах или в качестве основы его следует растопить.

Руккола

Заменить рукколу как ингредиент в рецепте на самом деле не так уж и сложно. Важно отталкиваться от вида блюда. Если это салат, то руккола вполне нормально заменяется любым другим зеленым салатом. Да, листья зелени будут несколько менять вкус, но не критично.

Если это теплое блюдо, то с заменой успешно поможет шпинат. Эта зелень богата фолиевой кислотой и ее легко купить в магазинах.

Авокадо

Найти альтернативу авокадо будет уже сложнее, но и с этим можно справиться. Если говорить о вкусе, то с этой задачей справится любой мягкий сорт сыра со сливочным вкусом.

Если речь о пользе, то хорошей заменой станут тыквенные семечки, которые богаты витамином Е, калием, растительными жирами и выступает в качестве антидепрессанта.

Или нут, который помогает расщеплять холестерин и снижает риски развития ожирения.

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