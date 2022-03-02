Три народных рецепта салата "Весенний"

Название салата "Весенний" стало уже нарицательным. Вариации его приготовления различные, а ключевым является свежий, "весенний" вкус молодых свежих овощей.
В материале "Рамблера" мы собрали три народных рецепта приготовления отличных салатов, которые прекрасно дополнят основное блюдо на вашем столе.
Для салата потребуется:
Все ингредиенты порезать, перемешать и заправить майонезом.
Для салата потребуется:
Яйца отварить, нарезать и перемешать вместе с остальными ингредиентами, заправить майонезом и сметаной в пропорции 1:1.
Для приготовления салата потребуется:
Мелко нашинковать капусту и порезать огурец тонкими и длинными дольками, покрошить зелень петрушки, заправить кунжутным маслом и соевым соусом. Посыпать семенами кунжута сверху.
А какой рецепт больше всего понравился вам?