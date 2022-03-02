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1 час назад

Три народных рецепта салата "Весенний"

Стелла Шмель

Название салата "Весенний" стало уже нарицательным. Вариации его приготовления различные, а ключевым является свежий, "весенний" вкус молодых свежих овощей.

Три народных рецепта салата "Весенний"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В материале "Рамблера" мы собрали три народных рецепта приготовления отличных салатов, которые прекрасно дополнят основное блюдо на вашем столе.

Салат "Весенний" с капустой и майонезом

Для салата потребуется:

  • четверть кочана капусты,
  • зеленый лук
  • два свежих огурца
  • банка кукурузы консервированной
  • укроп
  • соль и перец по вкусу
  • майонез

Все ингредиенты порезать, перемешать и заправить майонезом.

Салат "Весенний" по домашнему рецепту

Для салата потребуется:

  • Редис
  • Два яйца
  • Свежие огурцы, очищенные от кожуры
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Сметана
  • Майонез
  • Соль и перец по вкусу

Яйца отварить, нарезать и перемешать вместе с остальными ингредиентами, заправить майонезом и сметаной в пропорции 1:1.

Салат "Весенний" с молодой капустой и огурцом

Для приготовления салата потребуется:

  • четверть кочана капусты
  • молодой свежий огурец 1-2 штуки без кожуры
  • зелень петрушки
  • кунжутное масло - две столовые ложки
  • семечки кунжута
  • соевый соус - одна столовая ложка

Мелко нашинковать капусту и порезать огурец тонкими и длинными дольками, покрошить зелень петрушки, заправить кунжутным маслом и соевым соусом. Посыпать семенами кунжута сверху.

А какой рецепт больше всего понравился вам?

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