Три народных рецепта салата "Весенний"

Название салата "Весенний" стало уже нарицательным. Вариации его приготовления различные, а ключевым является свежий, "весенний" вкус молодых свежих овощей.

В материале "Рамблера" мы собрали три народных рецепта приготовления отличных салатов, которые прекрасно дополнят основное блюдо на вашем столе.

Салат "Весенний" с капустой и майонезом

Для салата потребуется:

четверть кочана капусты,

зеленый лук

два свежих огурца

банка кукурузы консервированной

укроп

соль и перец по вкусу

майонез

Все ингредиенты порезать, перемешать и заправить майонезом.

Салат "Весенний" по домашнему рецепту

Для салата потребуется:

Редис

Два яйца

Свежие огурцы, очищенные от кожуры

Зеленый лук

Укроп

Сметана

Майонез

Соль и перец по вкусу

Яйца отварить, нарезать и перемешать вместе с остальными ингредиентами, заправить майонезом и сметаной в пропорции 1:1.

Салат "Весенний" с молодой капустой и огурцом

Для приготовления салата потребуется:

четверть кочана капусты

молодой свежий огурец 1-2 штуки без кожуры

зелень петрушки

кунжутное масло - две столовые ложки

семечки кунжута

соевый соус - одна столовая ложка

Мелко нашинковать капусту и порезать огурец тонкими и длинными дольками, покрошить зелень петрушки, заправить кунжутным маслом и соевым соусом. Посыпать семенами кунжута сверху.