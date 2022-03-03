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27 минут назад

Названы продукты для борьбы с бессонницей

Lenta.ruиещё 5

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукты, которые могут помочь побороть бессонницу. Специалист посоветовал употреблять в пищу красный виноград, миндаль и яйца, чтобы решить эту проблему. Выпуск доступен на YouTube.

Названы продукты для борьбы с бессонницей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первым продуктом, обеспечивающим нормальный сон, диетолог назвал красный виноград.

«Во-первых, виноград содержит мелатонин — его еще называют гормон сна»,

— рассказал Гинзбург.

Доктор объяснил, что мелатонин обладает свойством регулировать биологические часы человека. Кроме того, выработка достаточного количества гормона обеспечивает нормальный вес и препятствует развитию гипертонии, добавил он.

В число продуктов, помогающих бороться с бессонницей, врач также включил миндаль. Гинзбург пояснил, что орех содержит элементы, которые делают человека менее подверженным стрессу.

«Если говорить конкретно — магний — минерал, который успокаивает, улучшает клеточный обмен, снижает процессы возбуждения в клетках»,

— отметил он.

Бороться с бессонницей также помогают яйца, рассказал специалист. По его словам, белковые продукты богаты триптофаном — одной из аминокислот, которая участвует в строительстве белка.

«Триптофан в организме превращается в сератонин — гормон радости, серотонин дальше превращается в мелатонин»,

— заключил доктор.

Еда,Михаил Гинзбург,
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