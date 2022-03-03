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4 часа назад

Диетолог назвала простой и способствующий похудению перекус

Lenta.ru

Диетолог Ким Явитц назвала простой рецепт здорового перекуса, который способствует похудению. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Диетолог назвала простой и способствующий похудению перекус
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что, даже если человек следит за фигурой и здоровьем и правильно питается на завтрак, обед и ужин, вредные перекусы могут перечеркнуть все усилия.

«Я всегда советую пациентам выбирать закуски, которые включают белок, полезные жиры и сложные углеводы», — отметила Явитц.

По мнению диетолога, лучшее сочетание для перекуса — яблоко с орехами. В частности, она рекомендовала фисташки в скорлупе, поскольку количество оставшихся скорлупок позволяет контролировать размер порции. Яблоки же, по ее словам, помогают продлить ощущение сытости и содержат полезные пищевые волокна.

Еда,
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