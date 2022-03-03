Диетолог назвала простой и способствующий похудению перекус

Диетолог Ким Явитц назвала простой рецепт здорового перекуса, который способствует похудению. Ее слова приводит Eat This, Not That!
Специалист отметила, что, даже если человек следит за фигурой и здоровьем и правильно питается на завтрак, обед и ужин, вредные перекусы могут перечеркнуть все усилия.
«Я всегда советую пациентам выбирать закуски, которые включают белок, полезные жиры и сложные углеводы», — отметила Явитц.
По мнению диетолога, лучшее сочетание для перекуса — яблоко с орехами. В частности, она рекомендовала фисташки в скорлупе, поскольку количество оставшихся скорлупок позволяет контролировать размер порции. Яблоки же, по ее словам, помогают продлить ощущение сытости и содержат полезные пищевые волокна.