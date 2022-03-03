Страны Европы выдвинули санкции против России, в связи с чем появились вопросы о возможном дефиците продуктов. Известно, что в доступе будет зерно, мясо и яйца, овощи, сахар, подсолнечное масло и рыба. "Рамблер" расскажет, какими продуктами стоит закупиться на будущее.

По словам экспертов, продукты будут дорожать, но обещают, что не катастрофически. Резкий рост цен будет на свежие фрукты и овощи, но закупиться стоит совсем другими продуктами.

Масло

Сырье для его производства в России не растет, а страны-импортеры отменили свои поставки. Так что оливковое масло из магазинов могут исчезнуть, однако не стоит забывать, что помимо европейских производителей оливковое масло производят в Тунисе, Турции, Чили и Сирии.

Кофе

Биржевые цены на кофе растут в течение пяти лет. На экспорте кофе больше всего отразилась пандемия коронавируса. Из-за режима изоляции нарушена система сбора урожая и обработки кофейных зерен. Поэтому лучше закупиться кофе заранее.

Морепродукты

Недостатка рыбы в России не предвидится, исключение составляют морепродукты (в первую очередь креветка), а также дорогие сорта рыбы, такие как дорадо, семга, сибас.

Что советуют эксперты?