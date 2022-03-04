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3 часа назад

Названы снижающие давление продукты

Lenta.ruLenta.ru

Британский врач Крис Стил в эфире ток-шоу This Morning на телеканале ITV назвал полезные для гипертоников продукты. По словам специалиста, потребление натурального йогурта, грецких орехов и травяного чая помогает снизить артериальное давление. Выпуск доступен на сайте канала.

Названы снижающие давление продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, одним из самых полезных для гипертоников продуктов является йогурт.

«Ешьте йогурт каждый день, но только натуральный йогурт, а не напитки с фруктовыми добавками и с высоким содержанием сахара. В идеале — живой йогурт, если вы можете найти его в магазинах», — заявил специалист.

Доктор перечислил несколько других полезных для гипертоников продуктов.

«Также врачи рекомендуют людям с высоким давлением ежедневно есть грецкие орехи, а также пить травяные чаи, в идеале — из гибискуса», — отметил Стил.

Еда,Крис Стил,
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