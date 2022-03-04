Названы снижающие давление продукты

Британский врач Крис Стил в эфире ток-шоу This Morning на телеканале ITV назвал полезные для гипертоников продукты. По словам специалиста, потребление натурального йогурта, грецких орехов и травяного чая помогает снизить артериальное давление. Выпуск доступен на сайте канала.
По словам эксперта, одним из самых полезных для гипертоников продуктов является йогурт.
«Ешьте йогурт каждый день, но только натуральный йогурт, а не напитки с фруктовыми добавками и с высоким содержанием сахара. В идеале — живой йогурт, если вы можете найти его в магазинах», — заявил специалист.
Доктор перечислил несколько других полезных для гипертоников продуктов.
«Также врачи рекомендуют людям с высоким давлением ежедневно есть грецкие орехи, а также пить травяные чаи, в идеале — из гибискуса», — отметил Стил.