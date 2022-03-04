Названо лучшее масло для приготовления блинов

В этом году масленичная неделя длится с 28 февраля по 6 марта. Самое главное блюдо на столе в эти дни, конечно, блинчики. Шеф-повар ресторана Taste Евгений Мещеряков рассказал Woman Journal, какое масло лучше всего подойдет для приготовления этого блюда.
«Я считаю, что лучше жарить блины на растительном масле. А уже потом можно чуть подливать в блины топленое сливочное. Если сразу жарить на сливочном, то оно теряет весь свой смысл из-за тепловой обработки и не дает нужной радости от вкуса, который так все любят», – поделился секретом Евгений.
Масленицу нельзя назвать экономным праздником. Однако "Рамблер" нашел несколько рецептов блинчиков, приготовление которых не ударит по кошельку.