Названо лучшее масло для приготовления блинов

«Я считаю, что лучше жарить блины на растительном масле. А уже потом можно чуть подливать в блины топленое сливочное. Если сразу жарить на сливочном, то оно теряет весь свой смысл из-за тепловой обработки и не дает нужной радости от вкуса, который так все любят», – поделился секретом Евгений.