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2 часа назад

Диетолог рассказала о вызывающей головную боль еде

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Диетолог Эми Гудсон рассказала о том, как плохое питание связано с головной болью. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Врач рассказала о вызывающей головную боль еде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, нередко голова болит из-за низкого уровня сахара в крови. Это, в частности, происходит, если долго не есть.

«Когда вы пропускаете обед, это часто заканчивается падением сахара в крови, — объясняет она. — А падение сахара способствует головной боли, а также тошноте и даже головокружению».

Другой причиной, вызывающей падение уровня сахара в крови, может быть несбалансированное питание.

«Если есть только углеводы, то сахар в крови сначала растет, а потом падает еще сильнее из-за нехватки белка»,

— утверждает Гудсон.

Последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.

Гудсон назвала еще две пищевые привычки, ведущие к головной боли. По ее словам, нельзя есть только сладкое и пить кофе натощак.

«Все реагируют на кофеин по-разному, но так как это стимулятор нервной системы, он часто вызывает у людей головную боль и тревогу, если они пьют кофе на пустой желудок»,

— предупреждает она.

Еда,
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