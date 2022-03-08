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2 часа назад

Функции решетки в духовке, о которых вы не догадывались: видео

Мира Маркина

В комплекте к духовке очень часто идут противень и полка-решетка. Вероятнее всего, вы никогда не пробовали использовать их одновременно. Как? Рассказывает Тик-Ток блогер @mimidariaa в одном из своих роликов.

Автор видео предлагает установить над противнем решетку и между ее сегментами вертикально разложить хлеб. Таким образом с помощью духовки можно приготовить много хрустящих тостов для бутербродов. Заметьте, без тостера.

Используя и полку-решетку, и противень одновременно можно приготовить гарнир и куриные голени “на гриле”. Для этого чистим овощи – картошку, морковь, нарезаем их на крупные кусочки. Так же подойдут кабачки, помидоры, болгарский перец. В общем, добавляйте все, что любите. На дно противня нужно постелить рукав для запекания, пергамент или алюминиевую фольгу. Слегка смажьте его растительным маслом, выложите овощи, добавьте любимые специи и соль.

Время заняться мясом. Куриные голени необходимо промыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть специями и солью. Также можно использовать маринады, но тогда процесс приготовления немного затянется. Когда голени будут готовы к запеканию, их следует уложить на полку-решетку вертикально, продевая каждую ножку между струнами решетки.

Также противень часто используют обладатели газовых духовок для эффекта профессионального пароконвектомата – чтобы сократить время приготовления блюд и избежать подгорания корочки. Нужно всего лишь налить на пустую поверхность железного листа примерно 200 миллилитров воды и поставить уровнем ниже полки-решетки или противня, на котором готовится пища.

А какие лайфхаки с противнем знаете вы?

Ранее мы рассказывали, как приготовить идеальную картофельную запеканку.

Еда,Видео,
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