Королевские рецепты блинов на Масленицу

В России и других странах идет Масленичная неделя. Как сообщает ИноСМИ, повара британской королевы Елизаветы II поделились рецептами ее любимых блинов.

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Ингредиенты для теста (на 10 блинов):

— 125 г муки

— 30 г сахара

— щепотка соли

— три яйца среднего размера и один желток

— 250 мл молока

— 40 г сливочного масла

Чтобы придать блинам легкий ореховый привкус, нужно использовать добавку beurre noisette.

Как приготовить beurre noisette:

Положите в кастрюлю сливочное масло и нагревайте его на медленном огне, пока из масла не испарится вода. На дне останется осадок золотистого цвета. Позже он начнет пузыриться и станет орехово-коричневым. Это и есть beurre noisette. В этот момент нужно снять кастрюлю с огня и остудить ее содержимое.

Как приготовить тесто:

Смешать муку, соль и сахар с яйцами так, чтобы получилась густая мягкая масса. Постепенно влить молоко и beurre noisette.

Печь блины на горячей сковородке, слегка смазанной растительным маслом.

Королевские повара предлагают три варианта подачи блинов — с лимоном и сахаром; с клубничным джемом и сливками; с ветчиной, луком-пореем и сыром.

Блины с лимоном и сахаром

Посыпьте каждый блин сахаром, сверните его и подавайте с нарезанным лимоном.

Блины с клубничным джемом и сливками

Смажьте остывшие блины джемом, а сверху распределите сливки, предварительно взбитые. После этого сверните блины так, как вам нравится. Украсьте всё ягодами.

Блины с ветчиной, луком-пореем и сыром

Приготовьте сырный соус. Для этого разогрейте в одной кастрюле молоко, а в другой растопите сливочное масло и добавьте туда немного муки. Медленно влейте молоко масляно-мучную смесь, быстро помешивая. Соус готовится в течение трех минут.

Отделите четверть полученной смеси. Добавьте туда большую часть сыра (оставьте немного сыра, чтобы посыпать им блины), а затем киньте туда ветчину и лук-порей. Приправьте соус солью и перцем.

Разлейте соус по блинам, сверните их, уложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху полейте блины оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.