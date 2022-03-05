Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Королевские рецепты блинов на Масленицу

В России и других странах идет Масленичная неделя. Как сообщает ИноСМИ, повара британской королевы Елизаветы II поделились рецептами ее любимых блинов.

Королевские рецепты блинов на Масленицу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ингредиенты для теста (на 10 блинов):

— 125 г муки

— 30 г сахара

— щепотка соли

— три яйца среднего размера и один желток

— 250 мл молока

— 40 г сливочного масла

Чтобы придать блинам легкий ореховый привкус, нужно использовать добавку beurre noisette.

Как приготовить beurre noisette:

Положите в кастрюлю сливочное масло и нагревайте его на медленном огне, пока из масла не испарится вода. На дне останется осадок золотистого цвета. Позже он начнет пузыриться и станет орехово-коричневым. Это и есть beurre noisette. В этот момент нужно снять кастрюлю с огня и остудить ее содержимое.

Как приготовить тесто:

Смешать муку, соль и сахар с яйцами так, чтобы получилась густая мягкая масса. Постепенно влить молоко и beurre noisette.

Печь блины на горячей сковородке, слегка смазанной растительным маслом.

Королевские повара предлагают три варианта подачи блинов — с лимоном и сахаром; с клубничным джемом и сливками; с ветчиной, луком-пореем и сыром.

Блины с лимоном и сахаром

Посыпьте каждый блин сахаром, сверните его и подавайте с нарезанным лимоном.

Блины с клубничным джемом и сливками

Смажьте остывшие блины джемом, а сверху распределите сливки, предварительно взбитые. После этого сверните блины так, как вам нравится. Украсьте всё ягодами.

Блины с ветчиной, луком-пореем и сыром

Приготовьте сырный соус. Для этого разогрейте в одной кастрюле молоко, а в другой растопите сливочное масло и добавьте туда немного муки. Медленно влейте молоко масляно-мучную смесь, быстро помешивая. Соус готовится в течение трех минут.

Отделите четверть полученной смеси. Добавьте туда большую часть сыра (оставьте немного сыра, чтобы посыпать им блины), а затем киньте туда ветчину и лук-порей. Приправьте соус солью и перцем.

Разлейте соус по блинам, сверните их, уложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху полейте блины оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.

Запекайте блины в духовке при температуре 180 градусов 15–20 минут, пока не появится золотистая корочка. Такие блины подаются горячими.

Еда,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители