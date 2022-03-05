Королевские рецепты блинов на Масленицу

В России и других странах идет Масленичная неделя. Как сообщает ИноСМИ, повара британской королевы Елизаветы II поделились рецептами ее любимых блинов.
— 125 г муки
— 30 г сахара
— щепотка соли
— три яйца среднего размера и один желток
— 250 мл молока
— 40 г сливочного масла
Чтобы придать блинам легкий ореховый привкус, нужно использовать добавку beurre noisette.
Положите в кастрюлю сливочное масло и нагревайте его на медленном огне, пока из масла не испарится вода. На дне останется осадок золотистого цвета. Позже он начнет пузыриться и станет орехово-коричневым. Это и есть beurre noisette. В этот момент нужно снять кастрюлю с огня и остудить ее содержимое.
Смешать муку, соль и сахар с яйцами так, чтобы получилась густая мягкая масса. Постепенно влить молоко и beurre noisette.
Печь блины на горячей сковородке, слегка смазанной растительным маслом.
Королевские повара предлагают три варианта подачи блинов — с лимоном и сахаром; с клубничным джемом и сливками; с ветчиной, луком-пореем и сыром.
Посыпьте каждый блин сахаром, сверните его и подавайте с нарезанным лимоном.
Смажьте остывшие блины джемом, а сверху распределите сливки, предварительно взбитые. После этого сверните блины так, как вам нравится. Украсьте всё ягодами.
Приготовьте сырный соус. Для этого разогрейте в одной кастрюле молоко, а в другой растопите сливочное масло и добавьте туда немного муки. Медленно влейте молоко масляно-мучную смесь, быстро помешивая. Соус готовится в течение трех минут.
Отделите четверть полученной смеси. Добавьте туда большую часть сыра (оставьте немного сыра, чтобы посыпать им блины), а затем киньте туда ветчину и лук-порей. Приправьте соус солью и перцем.
Разлейте соус по блинам, сверните их, уложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху полейте блины оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.
Запекайте блины в духовке при температуре 180 градусов 15–20 минут, пока не появится золотистая корочка. Такие блины подаются горячими.