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52 минуты назад

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ночь

Диана Товсепова

Как объясняют специалисты, вечерние перекусы могут повлиять на качество сна. Зачастую из-за злоупотребления определенными продуктами может нарушаться сон.

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказывается, даже простой бутерброд с сыром может стать причиной длительной бессонницы. Перед сном лучше отказаться от красного мяса, солений и копченостей. Эта пища будет слишком долго перевариваться.

"Особенно важно отказаться от соленых продуктов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку употребление такой пищи повышает давление. Регулярный прием сладостей в вечернее время приводит к нарушению восприятия инсулина, инсулинорезистентности", — объяснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Организм при переедании снижает выработку мелатонина, который отвечает за качество сна.

На ночь, по словам диетолога, на ночь вместо еды лучше выпить стакан чая с мятой или мелиссой.

Ранее мы писали о продуктах, снижающих риск тромбоза.

Еда,Маргарита Королева,
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