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1 час назад

Диетолог объяснила, почему не стоит садиться на диету в пост

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В современном мире многие люди все чаще практикуют соблюдение различных постов, и начавшийся Великий пост — не исключение. Одни считают, что соблюдение постов наносит вред здоровью, организм лишается необходимого количества питательных веществ, другие — что это своего рода диета. Подробности читайте в нашей новости.

Диетолог объяснила, почему не стоит садиться на диету в пост
Фото: FreepikFreepik

Врач-диетолог Анна Мелехина на своей странице в Instagram рассказала о том, почему не стоит воспринимать пост как способ похудеть. Постное питание полезно для работы желудочно-кишечного тракта, за время соблюдения поста снижается уровень сахара и уровень холестерина, выводится лишняя жидкость. Но рассматривать пост, как попытку быстро похудеть — большая ошибка.

Специалист отметила, что после окончания поста в сознании человека заканчивается и диета, возникает ощущение, что снова можно есть все — отсюда и проблемы с перееданием, и быстрый набор ушедших килограммов. Не стоит пытаться соблюдать пост тем, у кого в прошлом были проблемы с пищевым поведением.

Еда,
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