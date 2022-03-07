Как приготовить печенье с M&M: видео

В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток продукта: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Так что периодически баловать себя вкусными десертами не только можно, но и нужно.
Блогерша @whataboutcakes рассказала, как приготовить дома печенье с M&M. Соответствующим роликом она поделилась в своем TicTok-аккаунте.
Ролик с рецептом собрал 1676 лайков. Но комментариев не слишком много — всего лишь восемь.
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