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1 час назад

Как приготовить печенье с M&M: видео

Катерина Саломе

В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток продукта: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Так что периодически баловать себя вкусными десертами не только можно, но и нужно.

Блогерша @whataboutcakes рассказала, как приготовить дома печенье с M&M. Соответствующим роликом она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

Ингредиенты:
  • мука — 300 г.
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.
  • m&m’s — 100-200 г
  • сливочное масло — 100 г.
  • сливочно-творожный сыр — 100 г.
  • яйцо — 1 шт,
  • яичный желток — 1 шт
  • сахар — 100 г.
  • щепотка соли
  • сода — 1/2 ч. л.

Ролик с рецептом собрал 1676 лайков. Но комментариев не слишком много — всего лишь восемь.

Смотрите также видео о том, как приготовить тонкие блины.

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