Как приготовить печенье с M&M: видео

В умеренных дозах сахар полезен и даже необходим. Вреден именно избыток продукта: он вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа. Так что периодически баловать себя вкусными десертами не только можно, но и нужно.

Блогерша @whataboutcakes рассказала, как приготовить дома печенье с M&M. Соответствующим роликом она поделилась в своем TicTok-аккаунте.

мука — 300 г.

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

m&m’s — 100-200 г

сливочное масло — 100 г.

сливочно-творожный сыр — 100 г.

яйцо — 1 шт,

яичный желток — 1 шт

сахар — 100 г.

щепотка соли

сода — 1/2 ч. л. Ингредиенты:

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