Как легко приготовить чипсы: видео

Возможно, совсем скоро из-за цен или прекращения поставок с полок магазинов пропадут чипсы из-за границы. Но можно заменить их более полезной альтернативой, занявшись готовкой самостоятельно. Пользователи TikTok поделились своими любимыми рецептами чипсов. Делимся самым легким.

Видео опубликовал повар-любитель @chef_dmitriy. Для приготовления чипсов для начала нужно очистить картофель и нарезать его тонкими слайсами. После необходимо посолить на вкус и оставить картофель, чтобы из него вышла вода и крахмал. Дальше, по словам блогера, надо его хорошо просушить и бросить в сотейник с разогретым маслом.