Что произойдет с организмом, если есть бананы каждый день

Бананы давно и прочно вошли в наш рацион, но это один из самых противоречивых продуктов в современном питании. Одни считают бананы страшно полезными, другие исключают их из рациона из-за высокой калорийности. Что будет, если есть бананы ежедневно, читайте в нашей новости.

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По сравнению яблоками, в банане вдвое больше углеводов, в пять раз больше витамина А и железа, в три раза больше фосфора. Кроме того, в бананах содержится множество калия и натурального сахара. Регулярное употребление фрукта в пищу может снизить уровень плохого холестерина.