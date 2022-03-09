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12 минут назад

Что произойдет с организмом, если есть бананы каждый день

Бананы давно и прочно вошли в наш рацион, но это один из самых противоречивых продуктов в современном питании. Одни считают бананы страшно полезными, другие исключают их из рациона из-за высокой калорийности. Что будет, если есть бананы ежедневно, читайте в нашей новости.

Что произойдет с организмом, если есть бананы каждый день
Фото: FreepikFreepik

По сравнению яблоками, в банане вдвое больше углеводов, в пять раз больше витамина А и железа, в три раза больше фосфора. Кроме того, в бананах содержится множество калия и натурального сахара. Регулярное употребление фрукта в пищу может снизить уровень плохого холестерина.

Бананы действуют на организм лучше, чем кофе, достаточно съесть два банана и энергии хватит на интенсивную часовую тренировку. Бананы можно употреблять при гастрите, изжоге и как первую пищу после диареи — они восстанавливают утраченные минералы, пишет издание Eat This.

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