4 продукта, которые могут быстро испортить кожу

Как скорректировать меню, чтобы поддержать красоту.

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Основными причинами проблем с кожей, как правило, является наследственный фактор, а также неправильный уход. Тем не менее несбалансированный рацион также может спровоцировать проблемы, которые придется решать в кабинете косметолога. Мы собрали топ продуктов, которые стоит ограничить, а то и вовсе исключить из рациона, если ваша кожа «отзывается» о них воспалениями, сухостью и отеками.

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Красное мясо

Полностью отказываться от мяса точно не стоит, так как животный белок и витамины являются базой для правильного функционирования организма. И все же для людей, страдающих акне, данный продукт может оказаться очень недружественным. Все дело в том, что в красном мясе есть вещества, которые стимулируют повышение уровня тестостерона в организме, а это прямой путь к высыпаниям. Помимо прочего, многие дерматологи сходятся во мнении, что красное мясо ускоривает старение кожи, но только в том случае, если вы употребляете продукт на ежедневной основе.

Соль

О том, что соль важно ограничивать, помнят многие, и все же полностью отказаться от нее не так-то просто. Если отечность — ваш постоянный спутник, вам нужно сделать над собой усилие и все же жестко ограничить попадание соли в организм. Задержка воды из-за соли будет лишь провоцировать еще большие отеки. Кроме того, большое количество соли в рационе приводит к шелушению кожи, на самых сухих местах могут образовываться болезненные трещины.

Молочные продукты

О том, что молоко и многие йогурты провоцируют воспаления, знаю все, кто страдает от акне. Если кисломолочные продукты наоборот способствуют улучшению микрофлоры кишечника и идут на пользу организму, то обычные молочные продукты содержат гормоны, которые оказывают влияние уже на гормональный фон человека, из-за чего проблема акне может усиливаться в несколько раз.

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