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55 минут назад

Самый популярный и простой постный рецепт южной кухни

Диана Товсепова

С началом Великого поста список разрешенных продуктов заметно сократился. Кажется, что вкусного осталось мало, но на самом деле есть много достойных постных блюд, которые понравятся даже гурманам. Одно из них, популярное балканское блюдо — Имам баялды.

Самый популярный и простой постный рецепт южной кухни
Фото: Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"Кадр из фильма "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Название с турецкого языка переводится как "имам упал в обморок". Одна из версий объясняет — имам был настолько очарован вкусом этого блюда, что потерял сознание. Очевидно, попробовать знаменитое блюдо стоит всем.

Ингредиенты:

баклажаны - 4 шт.

морковь - 2 шт.

репчатый лук - 1 головка

помидоры - 700 - 800 г

соль

черный перец

петрушка

лавровый лист

чеснок - 3 - 4 зубчика

Способ приготовления

Баклажаны разрезать пополам в длину, вырезать мякоть, посолить и оставить на час. За это время овощ должен потерять горечь. Затем вымыть баклажаны, обсушить и обжарить со всех сторон в разогретом растительном масле.

Мелко нарезать мякоть баклажанов, морковь, лук и обжарить в том же масле. Следом добавить тертые помидоры, соль, черный перец, петрушку, чеснок и лавровый лист.

Томить все на медленном огне, пока не выкипит вода. Смазать маслом противень подходящего размера, на дно выложить немного овощной смеси. Начинить баклажанные лодочки несколькими ложками смеси.

Сверху выложить дольки помидоров и запекать блюдо при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Блюдо подавать горячим, посыпав нарезанной петрушкой.

Еда,
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