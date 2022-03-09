8 продуктов, срок хранения которых почти не ограничен

Какие продукты можно купить с запасом и хранить на кухне несколько лет? «Рамблер» собрал еду, которую быстрее съесть, чем она испортится.

Фото: Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», открытые источники («Кинопоиск») Кадр из фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», открытые источники («Кинопоиск»)

Сушеная фасоль, горох, чечевица

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Бобовые — рекордсмены по длительному хранению. В сухом прохладном месте они пролежат и сохранят вкус до 10 лет. Ходят слухи, что люди ели суп из 20-летней фасоли и также не отравились.

Как хранить: в темном, сухом и прохладном (+5°—10°C) месте. Держать в тканевом мешочке и стеклянной банке, либо герметичной упаковке.

Что приготовить: суп, рагу, кашу, сварить самостоятельно.

Белый рис

Шлифованный рис сохраняет полезные свойства и вкус 20-30 лет.

Как хранить: в темном, сухом и прохладном (+5°—10°C) месте. Держать в тканевом мешочке и стеклянной банке, либо герметичной упаковке.

Что приготовить: кашу, пудинг, добавлять в запеканки и котлеты.

Растворимый кофе

Обжаренные зерна кофе хранятся «всего» три года. А вот растворимый кофе в гранулах хранится около 10 лет, если не вскрывать упаковку.

Как хранить: в вакуумной упаковке с многоразовым замком, в темном сухом и прохладном (+5°—10°C) месте.

Что приготовить: пить самостоятельно, добавлять в десерты.

Мед

Благодаря содержащимся ферментам и антибактериальным свойствам мед фактически сам себя обеззараживает. Хранить сладость советуют не более 3 лет. Разные источники сообщают, что срок хранения — 5 и 10 лет, а то и вовсе вечный.

Как хранить: в герметичной стеклянной таре в холодильнике (от -6 до +20°С).

Что приготовить: добавлять в десерты и соусы.

Крепкий алкоголь (не менее 28%)

Тот же принцип: содержащийся спирт не дает виски, коньяку и водке испортиться.

Как хранить: при комнатной (от 0 до 25 °С) температуре, вдали от солнца в вертикальном положении.

Что приготовить: пить самостоятельно, добавлять в десерты и соусы.

Сахар и соль

Пока на них не попала вода — они в порядке лет на 5, а то и больше.

Как хранить: в сухом прохладном (+12 °С) месте в герметичной таре, желательно стеклянной.

Что приготовить: добавлять в любые блюда по вкусу.

Соевый соус

Поливать соусом можно не только рис, но и мороженое, овощи, мясо. Содержащийся в нем глутамат натрия усиливает любой вкус и делает его ярче. Хранится соус от 1 до 3 лет.

Как хранить: в холодильнике в «родной» таре при температуре 3-5 °С.

Что приготовить: добавлять в соусы, каши, мясо.

Галеты

«Солдатские сухари» почти не содержат влаги. А потому они хранятся 5, 10 и даже 50 лет (есть свидетельства). Главное — обмакивать их в суп или чай, чтобы не сломать себе зубы.

Как хранить: при комнатной температуре и влажности воздуха не более 75%.