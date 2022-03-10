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3 часа назад

Назван российский аналог Coca-Cola и Pepsi

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Замдиректора пивоваренного завода «Вятич» в Кирове Сергей Ворончихин заявил, что производство может предложить российский аналог продукции Coca-Cola и Pepsi, сообщает РИА Новости.

Назван российский аналог Coca-Cola и Pepsi
Фото: PixabayPixabay

Ворончихин назвал напиток «Сибирское море» альтернативой Coca-Cola и Pepsi в России.

«Вместо кока-колы и пепси мы уже сейчас можем предложить аналог "Байкала", придуманного в противовес коле в 1980 годы, — напиток "Сибирское море"», — заявил он.

По словам замдиректора «Вятича» , предприятие намерено увеличивать ассортимент напитков, чтобы производить недостающие россиянам товары.

Ранее Ворончихин заявил, что вятский квас заменит уходящие из России Coca-Cola и Pepsi. «Главное, чтобы покупатель сориентировался правильно», — подчеркнул бизнесмен.

Вятский квас в 2021 году получил пять баллов в рейтинге Роскачества, что является максимальной оценкой. Напиток стал известным брендом в 2014 году, сейчас он продается в крупных российских магазинах и за границей.

9 марта компания PepsiCo объявила, что прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Также свою работу приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua).

Еда,Coca-Cola,
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