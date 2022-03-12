Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь

При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов. «Рамблер» вспомнил самые проверенные рецепты.

Фото: Кадр из фильма «Принцесса на бобах» Кадр из фильма «Принцесса на бобах»

Суп из плавленых сырков

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Рецепт простого, но сытного блюда известен в нескольких вариантах. Неприхотливые студенты просто отваривали лук, морковь и картошку, после чего добавляли в суп два-три мелко нарезанных плавленых сырка — обычно это была «Дружба», реже «Карат» или «Янтарь». Готовое блюдо посыпали зеленью и сразу же подавали на стол. Взыскательные хозяйки мелко натирали морковь и лук, обжаривали их, и уже потом добавляли в кипящую воду к картофелю. Если же позволяли возможности или в семье были заядлые грибники, то вместе с луком и морковью обжаривались и грибы. Густота супа регулировалась количеством сырков и воды.

Торт из печенья и сгущенки

Десерт на скорую руку требовал лишь немного терпения, пачки самого дешевого печенья и банки сгущенного молока. Печенье нужно было поломать на однородные средние куски, а потом смешать эту массу со сгущенкой и придать ей форму на блюде. Обычно промазывали каждый слой, после чего убирали на час в холодильник. Если в доме было варенье, то торт сверху украшали фруктами. Через час импровизированный торт можно было есть. Улучшенный вариант предполагал вареную сгущенку вместо обычной. Кулинары с возможностями убирали торт в холодильник на всю ночь, а перед замешиванием пропитывали печенье молоком.

Луковый салат

Даже в неспокойные времена лук оставался самым доступным овощем. Этот салат был хорошей закуской для непритязательных гостей. Луковицы нужно было почистить, порезать тонкими кольцами и ошпарить кипятком. Заправка могла быть любой, в зависимости от того, что осталось в холодильнике: подсолнечное масло, сметана, майонез, лимонный сок. Многие смешивали несколько ингредиентов по вкусу. Потом добавляли соль, перец и зелень. Гурманы, у которых был запас рыбных консервов, добавляли мелко нарезанную консервированную сельдь.

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