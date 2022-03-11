Какие опасности таит куриное мясо

Нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как выбрать качественное куриное мясо.

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Как передает «Пятый канал», в первую очередь нужно обратить внимание на размер курицы. Крупные тушки лучше не покупать — курица птица небольшая, и в больших экземплярах могут содержаться гормональные препараты, используемые для роста птицы.

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«Чаще всего из гормональных препаратов используются эстрогены, и если много и долго употреблять такую курицу, например, женщине, то это может привести к нарушению менструального цикла»,

— предупреждает Кононенко о том, что под ударом может быть репродуктивное здоровье.

При выращивании курицы производители часто используют антибиотики. Они могут привести к нарушению полезной микрофлоры организма и разрастанию патогенной и грибковой флоры.

Домашняя курица тоже может таить опасности для здоровья. Из-за того, что при ее выращивании не использовались антибиотики, курица могла болеть сальмонеллезом и передать бактерии человеку.

Чтобы не заразиться сальмонеллезом, важно использовать в пищу тщательно проваренное или прожаренное мясо, без остатков неприготовленных участков. Смотрите внимательно, чтобы в центре все кусочки были приготовлены,

— рассказывает нутрициолог.

Больше всего химических веществ содержится в ногах курицы и в ее коже, а минимальное — в грудке. Обращайте внимание на запах птицы: если он неприятный или химический, курицу лучше не покупать. Кроме того, хороший куриный бульон будет прозрачным и с приятным ароматом, а не с запахом химических веществ.

Мясо лучше покупать охлажденным, а не замороженным: это позволит оценить запах и избежать избытка воды. Кожа хорошей курицы должна быть чистая и сухая, без ран, царапин и сгустков крови. Липкая и скользкая кожа бывает у несвежей либо больной птицы

Цвет такой кожи, говорит специалист, должен быть светло-розовым, а жира — желтоватым.

«Слишком яркий цвет кожи и жира может указывать на то, что при выращивании курицы добавлялись какие-то красители. Не покупайте курицу в специях и маринаде, даже если очень торопитесь быстрее сделать свой шашлык. Часто производители используют приправы для того, чтобы прикрыть несвежесть мяса»,

— объясняет она.