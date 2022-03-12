Как приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA

3 марта стало известно, что шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома приостанавливает работу в России. При каждом магазине работали рестораны и кафе ИКЕА, в которых подавали традиционные шведские и скандинавские блюда. Вкусные супы, горячее и выпечку покупатели любили чуть ли не больше, чем знаменитых игрушечных акул. Самое известное блюдо сети — шведские фрикадельки. Рассказываем, как их приготовить в домашних условиях.
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Рецепт официальный — им еще во время пандемии поделилась менеджер по еде в IKEA Лорена Луридо.
Ингредиенты для фрикаделек
- 500 г говяжьего фарша,
- 250 г свиного фарша,
- 1 мелко нарезанная луковица,
- 1 зубчик чеснока измельченный,
- 100 г панировочных сухарей,
- 1 яйцо,
- 5 столовых ложек молока,
- соль и перец по вкусу.
Как готовить фрикадельки
- Смешать в большой миске говяжий и свиной фарш до однородной консистенции. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, панировочные сухари, яйцо. Смешать, добавить молоко, перемешать еще раз.
- Скатать получившееся в шарики и переложить на тарелку. Накрыть пленкой или крышкой, поместить в холодильник на 2 часа.
- Нагреть на сковороде растительное масло. Обжарить фрикадельки на среднем огне до коричневого цвета.
- Переложить обжаренные фрикадельки в форму для выпечки. Поместить в разогретую до 180°C духовку, достать через 30 минут.
Ингредиенты соуса
- 1 ложка подсолнечного или оливкового масла,
- 40 г сливочного масла,
- 40 г пшеничной муки,
- 150 мл овощного бульона,
- 150 мл говяжьего бульона,
- 150 мл жирных сливок,
- 2 чайные ложки соевого соуса,
- 1 чайная ложка дижонской горчицы.
Как готовить соус
- Растопить сливочное масло на медленном огне. Добавить муку, помешивать две минуты.
- Добавить овощной и говяжий бульон, сливки, соевый соус, оливковое масло и дижонскую горчицу.
- Довести соус до кипения и дождаться, пока он загустеет.
Подавать фрикадельки, полив соусом. В качестве гарнира — вареная капуста брокколи, зеленый горошек или картофельное пюре.