Как приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA

3 марта стало известно, что шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома приостанавливает работу в России. При каждом магазине работали рестораны и кафе ИКЕА, в которых подавали традиционные шведские и скандинавские блюда. Вкусные супы, горячее и выпечку покупатели любили чуть ли не больше, чем знаменитых игрушечных акул. Самое известное блюдо сети — шведские фрикадельки. Рассказываем, как их приготовить в домашних условиях.