Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
35 минут назад

Как приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA

Дарья Амосова

3 марта стало известно, что шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома приостанавливает работу в России. При каждом магазине работали рестораны и кафе ИКЕА, в которых подавали традиционные шведские и скандинавские блюда. Вкусные супы, горячее и выпечку покупатели любили чуть ли не больше, чем знаменитых игрушечных акул. Самое известное блюдо сети — шведские фрикадельки. Рассказываем, как их приготовить в домашних условиях.

Как приготовить знаменитые шведские фрикадельки из IKEA
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Рецепт официальный — им еще во время пандемии поделилась менеджер по еде в IKEA Лорена Луридо.

Ингредиенты для фрикаделек

  • 500 г говяжьего фарша,
  • 250 г свиного фарша,
  • 1 мелко нарезанная луковица,
  • 1 зубчик чеснока измельченный,
  • 100 г панировочных сухарей,
  • 1 яйцо,
  • 5 столовых ложек молока,
  • соль и перец по вкусу.

Как готовить фрикадельки

  1. Смешать в большой миске говяжий и свиной фарш до однородной консистенции. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, панировочные сухари, яйцо. Смешать, добавить молоко, перемешать еще раз.
  2. Скатать получившееся в шарики и переложить на тарелку. Накрыть пленкой или крышкой, поместить в холодильник на 2 часа.
  3. Нагреть на сковороде растительное масло. Обжарить фрикадельки на среднем огне до коричневого цвета.
  4. Переложить обжаренные фрикадельки в форму для выпечки. Поместить в разогретую до 180°C духовку, достать через 30 минут.

Ингредиенты соуса

  • 1 ложка подсолнечного или оливкового масла,
  • 40 г сливочного масла,
  • 40 г пшеничной муки,
  • 150 мл овощного бульона,
  • 150 мл говяжьего бульона,
  • 150 мл жирных сливок,
  • 2 чайные ложки соевого соуса,
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Как готовить соус

  1. Растопить сливочное масло на медленном огне. Добавить муку, помешивать две минуты.
  2. Добавить овощной и говяжий бульон, сливки, соевый соус, оливковое масло и дижонскую горчицу.
  3. Довести соус до кипения и дождаться, пока он загустеет.

Подавать фрикадельки, полив соусом. В качестве гарнира — вареная капуста брокколи, зеленый горошек или картофельное пюре.

Еда,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители