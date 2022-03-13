Итальянцы – большие гурманы и в еде признают только самое лучшее. Не зря их национальная кухня известна во всем мире. Несмотря на то, что в разных районах страны традиции и рецепты приготовления блюд отличаются друг от друга, существует ряд классических рецептов, которые остаются неизменными.

Так, к ним можно отнести «Pasta alla carbonara» (прим. ред. – паста карбонара). Блогер @lorenzo.bagnati опубликовал в своем TikTok-аккаунте классический рецепт приготовления спагетти.

Видео собрало более 217 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Многие пользователи были удивлены тем фактом, что в традиционном рецепте пасты карбонары нет сливок.