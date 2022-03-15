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5 часов назад

Диетолог назвала полезный для здоровья аналог фастфуда

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Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с RT назвала полезные для здоровья аналоги фастфуда. По ее словам, самый простой вариант замены — бутерброд с цельнозерновым хлебом.

Диетолог назвала полезный для здоровья аналог фастфуда
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Специалист объяснила, что такое блюдо является дополнительным источником пищевых волокон, витаминов группы В и магния. При приготовлении бутерброда желательно использовать белковые продукты, например, запеченное мясо или птицу, овощи, зелень, сыр. При этом нежирные сорта сыра можно использовать ежедневно.

Круглова напомнила, что продукты, используемые для бутербродов, не могут храниться без холодильника дольше пары часов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необходимых для употребления весной продуктах. Специалист посоветовал употреблять в пищу больше черники, ежевики, малины, а также чеснока и лука, чтобы поддержать уставший после зимы иммунитет. Гинзбург также порекомендовал обратить внимание на цитрусовые.

Еда,Михаил Гинзбург,Наталья Круглова,
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