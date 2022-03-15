Диетолог раскрыл секрет, как отучиться от сладкого

Диетолог Дэвид Сташ рассказал о нескольких способах отучить себя от сладостей. Эксперт отметил, что бывает и такое, что организм принимает жажду за желание съесть что-то сладкое. Сташ советует заменять сладкую еду альтернативой с малым содержанием сахара, но большой концентрацией белка. Об этом пишет The Sun.

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Кроме того, обойти любовь к сладкому поможет и двигательная активность: пройтись быстрым шагом, совершить небольшую пробежку.

По мнению эксперта, многие даже не осознают, насколько зависимы от сладкого. А многие продукты питания являются скрытыми источниками сахара. Диетолог советует тщательно подходить к выбору еду и изучать этикету с составом перед покупкой.

Сташ рекомендует ограничить себя в потреблении сладких продуктов. Диетолог считает, что первым делом нужно постараться продержаться без сахара как можно дольше, а со временем тяга к сладкому будет уменьшаться. Поэтому сладости, без которых человек раньше не представлял своей жизни, со временем не будут казаться такими манящими.