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4 часа назад

Диетолог раскрыл секрет, как отучиться от сладкого

Стелла Шмель

Диетолог Дэвид Сташ рассказал о нескольких способах отучить себя от сладостей. Эксперт отметил, что бывает и такое, что организм принимает жажду за желание съесть что-то сладкое. Сташ советует заменять сладкую еду альтернативой с малым содержанием сахара, но большой концентрацией белка. Об этом пишет The Sun.

Диетолог раскрыл секрет, как отучиться от сладкого
Фото: unsplash.com/@gargamela123unsplash.com/@gargamela123

Кроме того, обойти любовь к сладкому поможет и двигательная активность: пройтись быстрым шагом, совершить небольшую пробежку.

По мнению эксперта, многие даже не осознают, насколько зависимы от сладкого. А многие продукты питания являются скрытыми источниками сахара. Диетолог советует тщательно подходить к выбору еду и изучать этикету с составом перед покупкой.

Сташ рекомендует ограничить себя в потреблении сладких продуктов. Диетолог считает, что первым делом нужно постараться продержаться без сахара как можно дольше, а со временем тяга к сладкому будет уменьшаться. Поэтому сладости, без которых человек раньше не представлял своей жизни, со временем не будут казаться такими манящими.

Ранее мы писали, что диетологи объяснили, чем опасны заменители сахара.

Еда,
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