Перечислены продукты, которые необходимы организму весной

"Зимой иммунитет у человека очень устает. Он подвергается нагрузкам, перегрузкам. Обычно весной, казалось бы, уже солнышко и все в прошлом, но именно весна оказывается критическим временем для всевозможных вирусных инфекций, в том числе ковид, который никак мы не забудем, поэтому все силы нам надо направить на повышение иммунитета. То, что я уже сказал, ягоды, приправы, чеснок, цитрусовые, еще обязательно надо добавить морскую рыбу, потому что нужны витамин D и Омега-3 кислоты. И добавить кисломолочные продукты".