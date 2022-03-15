Перечислены продукты, которые необходимы организму весной

Стало известно, какие продукты следует больше есть весной.
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что весной нужно употреблять больше черники, ежевики, малины и чеснока. Это нужно, чтобы поддержать уставший за зиму иммунитет. Его слова приводит URA.ru.
"Лучше всего, конечно, это замороженные ягоды. Организм сейчас нуждается в весенних витаминах, типа аскорбиновой кислоты, противовоспалительных флавоноидах, которых тоже очень много в таких ягодах, особенно в подкрашенных: черника, ежевика, малина. Также очень важно, чтобы в пище было побольше чеснока и лука. Хорошо бы в каждый прием пищи запихивать такие приправы",
- отметил врач.
Гинзбург посоветовал употреблять побольше цитрусовых и морскую рыбу.
"Зимой иммунитет у человека очень устает. Он подвергается нагрузкам, перегрузкам. Обычно весной, казалось бы, уже солнышко и все в прошлом, но именно весна оказывается критическим временем для всевозможных вирусных инфекций, в том числе ковид, который никак мы не забудем, поэтому все силы нам надо направить на повышение иммунитета. То, что я уже сказал, ягоды, приправы, чеснок, цитрусовые, еще обязательно надо добавить морскую рыбу, потому что нужны витамин D и Омега-3 кислоты. И добавить кисломолочные продукты".
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