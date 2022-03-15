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1 час назад

Гастроэнтеролог объяснила вред горячего чая

Мира Маркина

Гастроэнтеролог и терапевт Александра Яковлева рассказала «Российской газете», что ежедневное употребление горячего чая может незаметно вести к негативным последствиям. Врач объясняет, что чрезмерно горячие напитки и еда обжигают пищевод. Это увеличивает риск возникновения рака.

Гастроэнтеролог объяснила вред горячего чая
Фото: Кадр из сериала «Шерлок»Кадр из сериала «Шерлок»

«Чрезмерно горячая пища обжигает ротовую полость и пищевод, а также повышает риски развития рака пищевода», — отметила гастроэнтеролог.

Врач объяснила, как определить оптимальную температуру пищи или напитка.

  • Достаточно просто взять чашку или тарелку в руки. Если посуду можно держать спокойно — значит, можно и употреблять. Когда рукам слишком горячо, напиток или пищу лучше остудить.

«Российская газета» добавляет: исследователи из Американского онкологического общества выяснили, что ежедневное употребление горячего чая и пищи температурой выше 60 градусов на 90 процентов повышает риск развития рака пищевода.

Врач также рассказала о влиянии кофе на организм. Яковлева отметила, что «в разумных дозах кофе действительно оказывает тонизирующий эффект, а также положительно влияет на печень». Однако напиток нарушает кислотность желудочного сока и приводит к сбою в работе желчевыводящих путей. Чтобы избежать негативных последствий, стоит контролировать количество выпитых в день чашек.

Ранее диетолог перечислил продукты, которые необходимы организму весной.

Еда,Александра Яковлева,
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