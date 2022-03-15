Гастроэнтеролог объяснила вред горячего чая

Гастроэнтеролог и терапевт Александра Яковлева рассказала «Российской газете» , что ежедневное употребление горячего чая может незаметно вести к негативным последствиям. Врач объясняет, что чрезмерно горячие напитки и еда обжигают пищевод. Это увеличивает риск возникновения рака.

«Российская газета» добавляет: исследователи из Американского онкологического общества выяснили, что ежедневное употребление горячего чая и пищи температурой выше 60 градусов на 90 процентов повышает риск развития рака пищевода.

Врач также рассказала о влиянии кофе на организм. Яковлева отметила, что «в разумных дозах кофе действительно оказывает тонизирующий эффект, а также положительно влияет на печень». Однако напиток нарушает кислотность желудочного сока и приводит к сбою в работе желчевыводящих путей. Чтобы избежать негативных последствий, стоит контролировать количество выпитых в день чашек.