Национальная кухня Грузии консервативна, это прослеживается и в рецептуре. Все инструкции по готовке передаются из поколения в поколения. Конечно, можно найти некоторые расхождения в приготовлении блюд, но это, как правило, лишь портит их.

Так, например, одно из известнейших грузинских блюд хачапури по-аджарски отличается характерной формой. Блогер @eat_by_lipa раскрыла классический рецепт, опубликовав видео в своем TikTok-аккаунте.

Правда, не все подписчики согласились с видением автора. Нашлись и те, кто настаивал на том, что в тесто тоже нужно заранее вмесить сыр.