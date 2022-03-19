В каком случае вводят талоны на питание

Союз потребителей обратился в Минпромторг с предложением выдавать продуктовые карточки для граждан. "Рамблер" выяснил, в каких обстоятельствах талоны уже вводились на территории РФ.

Введение карточек предполагает, что малоимущие россияне смогут получать по 3 тысячи рублей на семью каждый месяц. А потратить средства можно будет только на товары отечественного производства.

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Первый опыт запуска талонной системы, относят ко временам "Великого голода" 1601 года. Тогда кризис феодального хозяйства наложился на природные изменения. Долгие проливные дожди в летний перио и ранние заморозки привели к тому, что все всходы были уничтожены.

Борис Годунов начал продавать хлеб населению по невысокой цене из царских запасов. В привычном понимании карточки появились во времена Первой мировой войны. Страна испытывала нехватку промышленных товаров, сельскохозяйственные районы были захвачены боевыми действиями, рабочей силы не хватало. В результате, в 1915 году появились талоны на хлеб и сахар.

Система была направлена на поддержку самых незащищенных слоев населения. К примеру, дети и больные получали преимущества при получении мяса и молока. К началу 1917 года в крупных городах начали распределять хлеб, мясо и сахар по талонам, а при Временном правительстве эта практика стала применяться по всей стране.

В СССР карточки ввели на фоне политики "военного коммунизма" и продразверстки. Отменили их лишь после перехода к политике НЭПа в 1921 году. Но в 1931 году система вернулась вновь, ограничени коснулись даже картофеля. Карточки отменили лишь в октябре 1934 года на пленуме ЦК.

В следующий раз талоны вернулись в период Второй мировой войны. Тогда подобной мерой воспользовались сразу несколько держав, включая СССР, Великобританию, Германию, США, Канаду и Японию. По талонам выдвалаи почти на все существующие товары. Систему отменили после завершения войны в 1947 году.

Но уже в 1983 году она вернулась вновь, сначала система затрагивала лишь дефицитные товары, но вскоре распространилась на колбасу, чай, мыло, соль, сахар, хлеб, майонез, стиральный порошок и так далее. Ситуация отягчалась тем, что наличие талона не гарантировало наличие товара в магазине.

В 1992 году, цены "отпустили" и рынок начал заработал так, как и должен был, спрос и предложение вошли в равновесие. Однако это означало еще и обесценивание рубля и гиперинфляцию. В 1992–1997 годах российский рубль обесценился почти в 50 раз.