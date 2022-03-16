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1 час назад

Ученые обнаружили в косточках морошки полезные вещества

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ученые Университета Турку, университетской больницы Хельсинки и Технического исследовательского института провели исследование состава химических соединений, содержащихся в морошке.

Ученые обнаружили в косточках морошки полезные вещества
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты проанализировали эффективность химических соединений, содержащихся в морошке, против микробных инфекций. В ходе исследований специалисты обнаружили в ягоде особые вещества, которые обладают сильным антибактериальным свойством. Их можно использовать в качестве натурального антибиотика. Также в составе ягоды имеются полезные для организма фенольные соединения.

С учетом подобных открытий ученые могут использовать морошку для лечения тяжелых раневых инфекций и в разработке медикаментов для предоперационной обработки кожи от золотистого стафилококка, передает argumenti.ru.

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