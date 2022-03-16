Ученые обнаружили в косточках морошки полезные вещества

Специалисты проанализировали эффективность химических соединений, содержащихся в морошке, против микробных инфекций. В ходе исследований специалисты обнаружили в ягоде особые вещества, которые обладают сильным антибактериальным свойством. Их можно использовать в качестве натурального антибиотика. Также в составе ягоды имеются полезные для организма фенольные соединения.