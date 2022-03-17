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1 час назад

Как легко вырастить перец у себя дома: видео

Диана Товсепова

Чтобы вырастить домашний перец, нужно совсем не много усилий. Четкий план действий показали на видео в TikTok. Начинается все с купленного в магазине перца, а заканчивается собственным растением, выращенным в горшке.

План такой:

1. Разрезаете перец и достаете несколько семечек.

2. Укладываете семечки на пару сантиметров в землю, утрамбованную в пластиковый контейнер с дырочками на дне.

3. Хорошо полейте и закройте крышку контейнера.

4. Через несколько недель вы заметите росточки.

5. Когда росточки достигнут длины в около 15 см, пересадите в горшочек по одному.

6. Когда растение будет длиной в около 40 сантиметров, пересаживаете его в горшок побольше. Вы заметите маленькие "цветочки".

7. Скоро из них вырастут настоящие перцы.

Смотрите ролик, чтобы увидеть подробности процесса.

Ране мы писали о том, где растет цветок с запахом гниения.

Еда,Видео,
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