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5 часов назад

Российский врач назвал замедляющий старение продукт

Lenta.ruLenta.ru

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия» назвал продукт, употребление которого может замедлить процесс старения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Российский врач назвал замедляющий старение продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказал, что в пророщенной фасоли содержится растительный белок. По словам Гинзбурга, это органическое вещество полезно для людей в возрасте 40 лет и старше. «Растительный белок (...) замедляет процессы старения», — заявил врач.

Также диетолог уточнил, что детям и молодым людям следует употреблять больше животного белка, чем растительного. Животный белок, как правило, встречается в мясе, рыбе, яйцах и ряде других продуктов. «Животный белок очень хорош, когда мы растем, развиваемся», — подчеркнул он.

Ранее Гинзбург перечислил продукты, которые помогут справиться с бессонницей. Специалист порекомендовал всем, кто испытывает проблемы со сном, включить в рацион миндаль, яйца и красный виноград.

Еда,Михаил Гинзбург,
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