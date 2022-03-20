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1 час назад

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб

Мира Маркина

Батоны в нарезке пользуются популярностью у российских покупателей. Это удобно, но брать такой хлеб лучше не стоит. "Рамблер" рассказывает, почему.

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб
Фото: PixabayPixabay

В первую очередь нарезанный хлеб — это маркетинговый ход. Людям нравится покупать готовое: не нужно ничего делать, достал и все. Этим пользуются маркетологи, такой хлеб ничем не лучше, но дороже. Человек переплачивает за удобство.

Но это не самый главный вред. Кусковой хлеб в полиэтиленовых пакетах портится гораздо быстрее, чем обычный. Дело в том, что при нарезке площадь доступных для плесени поверхностей становится больше. Еще такой хлеб быстрее черствеет.

Кроме того, чтобы нарезать хлеб в промышленном масштабе, ножи оборудования смазывают маслом. Как правило, используется масло плохо качества для снижения себестоимости продукта. Так ломтики не слипаются и выглядят аккуратно, но хлеб становится еще вреднее для организма.

Диетолог-нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала "Москве 24", что кусочки хлеба также обрабатывают консервантами на основе аскорбиновой кислоты и этилового спирта. Получается, что хлеб в нарезке — "консервированный" продукт.

Поэтому лучше отдавать предпочтение целиковым батонам хлеба, предпочтительнее, если изделие приготовлено в пекарне и имеет не большой срок годности.

Еда,
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