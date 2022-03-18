Диетолог раскрыла пять полезных свойств спаржи

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что спаржа обладает множеством полезных свойств. О них она рассказала в беседе с «Известиями».

Михалева отметила, что в первую очередь спаржа богата пищевыми волокнами и белком. Специалист раскрыла пользу овоща и сообщила о содержании в нем фитонутриентов, которые можно разделить на пять групп. К первой относятся сапонины, снижающие общий уровень холестерина и липиды низкой плотности. Кроме того, они обладают противоопухолевыми и противогрибковыми эффектами.

Витамины группы В (В1, В2, В3, В9 и В12), которые содержатся в овоще, улучшают обмен веществ, уменьшают риск атеросклероза и иных сердечных заболеваний. Фолиевая кислота (витамин В9) особенно важна для деления клеток, формировании ДНК и полезна во время беременности. В спарже также есть витамины К и Е.

Овощ также богат такими минералами, как селен, кальций, медь, цинк, магний, марганец, калий и фосфор. Эти вещества улучшают здоровье костей, иммунной системы, кожи, волос и ногтей, сердечно-сосудистой и нервной систем. Биофлавоноиды в спарже снижают уровень холестерина и оказывают на организм антиоксидантной, противораковое и противодиабетическое воздействие.